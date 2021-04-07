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إقالة وزير الصحة التشيكي من منصبه

01:31 م الأربعاء 07 أبريل 2021
إقالة وزير الصحة التشيكي من منصبه

وزير الصحة التشيكي يان بلاتني

براغ - (د ب أ):

أقيل وزير الصحة التشيكي، يان بلاتني رسميا من منصبه اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي اليوم.

وهذا ثالث شخص يشغل المنصب خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي، قال بلاتني وهو مستقل إنه "كان لديه ضمير بشكل واضح"، جعله يؤدي وظيفته بشكل جيد، واصفا إقالته بأنه "قرار سياسي".

وربما استند القرار إلى حقيقة أن بلاتني ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيش لا يتفقان على استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي، حيث كان بلاتني يريد أن ينتظر اتخاذ السلطات الأوروبية قرارا بشأنه.

وسيحل بيتر ارينبرجر، الذي يتولى مسؤولية جامعة "براغ فينوهرادي"، محل بلاتني.

وقال ارينبرجر في مقابلة صحفية إنه يسمح باستخدام اللقاح.

ومن المقرر أن تجرى جمهورية التشيك انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

ومنذ بدء الجائحة، تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 27 ألفا و325 حالة وفاة بسبب كورونا. وحاليا، يصاب حوالي 300 شخص من كل مئة ألف من السكان بالفيروس في غضون سبعة أيام.

وزير الصحة التشيكي براغ يان بلاتني فيروس كورونا
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