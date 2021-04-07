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العراق: مقتل 60 إرهابيا من داعش في قصف جوي بسلسلة تلال حمرين

01:25 م الأربعاء 07 أبريل 2021
العراق: مقتل 60 إرهابيا من داعش في قصف جوي بسلسلة تلال حمرين

قصف جوي - ارشيفية

بغداد - أ ش أ

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مقتل (60) إرهابياً من بقايا عصابات داعـش ضمن عملية "الأسد المتأهب" التي انطلقت الشهر الماضي.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- إن القوات الجوية العراقية قامت بقصف مكثف على أوكار بقايا داعـش في سلسة تلال حمرين، وأسفر القصف عن مقتل (60) إرهابياً من بقايا عصابات داعـش في عملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا ومُحترفا، بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين عناصر جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية.

وأكد أن جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقي بأن يقضي كُليًا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية .

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الجيش العراقي العراق بغداد قصف جوي الارهاب داعش

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