أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الرئيس الإندونيسي ينتقد الدول الأكثر ثراء بسبب قومية لقاحات كورونا

01:16 م الأربعاء 07 أبريل 2021
الرئيس الإندونيسي ينتقد الدول الأكثر ثراء بسبب قومية لقاحات كورونا

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

سنغافورة - (د ب أ):

انتقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الدول الأكثر ثراء بسبب قومية لقاحات كورونا التي تعيق إمداد العالم باللقاحات وتطيل أمد الوباء العالمي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جوكوي، وهو الاسم الذي يشتهر به الرئيس في إندونيسيا، قوله في مقابلة اليوم الأربعاء: "يجب أن نمنح اللقاح لجميع البلدان.. يجب معاملة البلدان الفقيرة والبلدان النامية والبلدان المتقدمة على قدم المساواة. وإلا فلن ينتهي الوباء".

وفي حين تم إعطاء ما يقرب من 700 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم، ذهبت الغالبية العظمى منها إلى سكان البلدان الغنية والدول المنتجة للقاحات. وسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الشحنات، بينما قامت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتأمين طلبات لجرعات أكثر من احتياجات سكانها بالكامل.

وبسبب قومية اللقاحات، بقيت أفقر البلدان في انتظار الجرعات، وتعرقلت مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية لإمداد البلدان النامية باللقاحات بسبب بطء التمويل وتحركات منتجي اللقاحات مثل الهند التي سعت إلى حماية الإمدادات الكافية للاستخدام المحلي.

وبالنسبة لإندونيسيا، التي أعطت حتى الآن نحو 5ر13 مليون جرعة لقاح، تعني تلك القومية أن عليها إبطاء برنامجها، حيث أنها سوف تتلقى 20 مليون جرعة فقط من اللقاحات وليس 30 مليونا وفقا كانت متوقعة في مارس وأبريل.

جوكو ويدودو سنغافورة لقاحات كورونا إندونيسيا

الخبر التالى:

السودان يتهم إثيوبيا بإهدار الوقت للوصول إلى الملء الثاني من سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سد النهضة.. السيسي: الخيارات مفتوحة.. واللي عمله ربنا مش هيغيره بشر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا