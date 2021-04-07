وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على دعم لبنان واستقراره

بيروت - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دعم لبنان واستقراره وبذل كافة الجهود المُمكنة الرامية إلى الخروج من الأزمة الحالية في لبنان.

وأشار شكري إلى أنه حضر إلى لبنان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الحريص على مؤازرة لبنان والتضامن معه وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحقق مصالح الشعب اللبناني الشقيق والمصالح المشتركة بين البلدين ودول المنطقة.

ووصل وزير الخارجية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم، في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، وسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

وتتضمن زيارة شكري سلسلة من الاجتماعات يستهلها بعقد مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولقاء آخر مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ثم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

كما تشمل لقاءات وزير الخارجية رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفي يجريه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدما تعذر اللقاء بينهما في ضوء إصابة الأخير بفيروس كورونا مؤخرا.

ويختتم شكري زيارته بلقاء يعقده مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعقبه عقد مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.