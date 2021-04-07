حفتر يحذّر: الجيش ازداد قوة واستعداد

(وكالات):

حذّر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، من المساس بجيشه قائلاً إنه لن يسمح "لأي كان بالمساس بالجيش أو التلاعب به".

وأكد حفتر أن الجيش الوطني الليبي لا يزال قويا وازداد قوة واستعداد.

وقال حفتر أمام ملتقى للضباط: "معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة، وتامين حدودها، وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية، عليكم دائما الاستعداد واليقظة التامة لأداء مهامكم بكل قوة وفي الموعد"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ورأى المشير أن "معارك الكرامة في بنغازي ودرنة والحقول والموانئ النفطية إلى أقصي الغرب الليبي طيلة سبع سنوات، صفحات مشرفة بدماء طاهرة زكية نادرة قل نظيرها في التاريخ".

وأعرب حفتر عن أمله في أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "وبكل قوة لإخراج المرتزقة، ووضع الترتيبات الأمنية ودعم القوات المسلحة العربية الليبية، والأجهزة الشرطية لتولي مهامها في دعم الأمن والاستقرار، وفرض القانون ضد المجرمين أينما وجدوا، ليعم الأمن والسلام ربوع ليبيا".

كما عبّر عن الاسف لـ"انتشار المجموعات المسلحة والمليشيات دون رادع من الحكومات المتعاقبة من سنة 2011 حتى اليوم"، لافتا في هذا السياق إلى أن "القوات المسلحة هي صمام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. والدول تبني بالقوات المسلحة النظامية".