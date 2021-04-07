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اشتباكات على الحدود بين السودان وإثيوبيا

10:28 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
اشتباكات على الحدود بين السودان وإثيوبيا

الجيش السوداني

(وكالات):

تصدى الجيش السوداني، الثلاثاء، لمحاولة مليشيا اثيوبية بمساندة قوات أخرى التوغل داخل الأراضي السودانية وتمكن من إرجاعها بعد سيطرته على مستوطنة إثيوبية داخل الحدود.

وقالت مصادر عسكرية سودانية لـ"سودان تربيون"، إن القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة اشتبكت مع المليشيا الإثيوبية وقوات أخرى توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 12 كيلو متر وبصحبتهم مجموعة من المزارعين الإثيوبيين لحرث الأرض وتحضيرها للموسم الزراعي.

وأضافت المصادر، أن القوات السودانية تمكنت من طرد المليشيا والمزارعين من مستوطنة مرشا الإثيوبية والمقامة داخل الحدود السودانية في محلية باسندة إلى الجنوب من منطقة "ود اب لسان" شمال شرق أم راكوبة.

وأوضحت" تمكن الجيش من دحر المليشيا وإضرام النار في المستوطنة والسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية بعد أن كانت في قبضة المليشيات الإثيوبية المسلحة والقوات الأخرى".

ومنذ نوفمبر الماضي يخوض الجيش السوداني معارك متقطعة مع مليشيات وقوات إثيوبية على الحدود الشرقية بعد قرار القيادة بإعادة الانفتاح على الأراضي السودانية التي تحتلها ميليشيات إثيوبية منذ نحو 26 عاما بغرض فلاحة الأرض والاستفادة من خصوبتها العالية.

وتثير التحركات العسكرية السودانية توترا في العلاقات مع إثيوبيا التي تنكر أحقية الخرطوم في السيطرة على تلك المساحات وتمتنع عن وضع العلامات الحدودية بينما يقول الجيش السوداني إنه استعاد 90% من الأراضي السودانية المحتلة من الإثيوبيين.

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