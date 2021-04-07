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وزير الخارجية يصل لبنان للقاء كبار القادة والمسئولين

09:52 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
وزير الخارجية يصل لبنان للقاء كبار القادة والمسئولين

سامح شكري

بيروت - أ ش أ

وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، وسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفدا يضم السفير نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد عاطف بوزارة الخارجية.

وتأتي زيارة سامح شكري في إطار الجهود المصرية الرامية إلى حث الفرقاء السياسيين اللبنانيين على الإسراع في تشكيل "الحكومة الإنقاذية"، وذلك في ضوء الحرص الكبير لدى القيادة السياسية المصرية على استقرار لبنان وتجاوزه للأزمات التي يمر بها حاليا.

وتتضمن زيارة شكري سلسلة من الاجتماعات يستهلها بعقد مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولقاء آخر مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ثم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

كما تشمل لقاءات وزير الخارجية رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفي يجريه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدما تعذر اللقاء بينهما في ضوء إصابة الأخير بفيروس كورونا مؤخرا.

ويختتم شكري زيارته بلقاء يعقده مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعقبه عقد مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.

هذا المحتوى من

سامح شكري لبنان مطار رفيق الحريري ياسر علوي

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