السعودية: انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 51%
الرياض - (د ب أ):
أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اليوم الأربعاء انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 51% مسجلة 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.
ونشر الوزير تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، وكذلك انخفاض أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%، إذ كانت سابقاً 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح أخيراً 5ر13 وفاة لكل 100 ألف نسمة".
وأشار إلى أن "حكومة المملكة أولت عنايتها بالسلامة المرورية وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية".
وقال: "بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة سنحمي مجتمعنا من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".
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