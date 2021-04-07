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"فيسبوك" تحذف شبكات وهمية تحاول التأثير على السياسة في العالم

12:11 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
"فيسبوك" تحذف شبكات وهمية تحاول التأثير على السياسة في العالم

شركة فيسبوك

واشنطن - (د ب أ)

قالت شركة فيسبوك إنها حذفت 14 شبكة تمثل أكثر من 1000 حساب كانت تسعى للتأثير على السياسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إيران والسلفادور، مع تضليل الجمهور بشأن هويتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة "مينلو بارك" ومقرها ولاية كاليفورنيا قولها مساء أمس الثلاثاء، إن معظم تلك الشبكات التي تم حذفها كانت في المراحل الأولى من بناء جمهورها.

ويمثل إعلان فيسبوك اليوم الثلاثاء، وهو جزء من تقاريرها الشهرية عن جهود تخليص منصاتها من الحسابات المزيفة، أحد أكبر الإجراءات الصارمة التي قامت بها الشركة في الأشهر الأخيرة.

وقال ديفيد أجرانوفيتش، المسؤول عن وقف التهديدات العالمية في فيسبوك: "لقد عملنا على تنمية هذا البرنامج لعدة سنوات. أتوقع أن يستمر هذا العمل في تحقيق الهدف منه".

شركة فيسبوك شركة مينلو بارك ولاية كاليفورنيا فيسبوك واشنطن

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