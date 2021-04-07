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بايدن يعتزم ترشيح روبن كارناهان لقيادة إدارة الخدمات العامة

12:10 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
بايدن يعتزم ترشيح روبن كارناهان لقيادة إدارة الخدمات العامة

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن يعتزم ترشيح وزير خارجية ولاية ميسوري السابق روبن كارناهان كمسؤول عن قيادة إدارة الخدمات العامة.

وخلال الفترة من 2016 و2020 أسس كارناهان وقاد ممارسة الحكومة المحلية وفي الولاية في شركة "18 اف" وهي شركة استشارات تقنية داخل إدارة الخدمات العامة.

جو بايدن واشنطن البيت الأبيض ولاية ميسوري روبن كارناهان الخدمات العامة

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