بايدن يعتزم ترشيح روبن كارناهان لقيادة إدارة الخدمات العامة

واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن يعتزم ترشيح وزير خارجية ولاية ميسوري السابق روبن كارناهان كمسؤول عن قيادة إدارة الخدمات العامة.

وخلال الفترة من 2016 و2020 أسس كارناهان وقاد ممارسة الحكومة المحلية وفي الولاية في شركة "18 اف" وهي شركة استشارات تقنية داخل إدارة الخدمات العامة.