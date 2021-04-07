أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 30.8 مليون والوفيات 556185

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس حتى الساعة الثالثة و50 دقيقة ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 8ر30 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 68ر3 مليون إصابة، بزيادة 2ر0% عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية ميتشيجان زيادة بنسبة 2ر2% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقت أمس، حيث بلغ إجمالي الإصابات 786 ألفا و123 حالة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بواقع 191 حالة وفاة.