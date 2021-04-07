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وكالة: أضرار بسفينة إيرانية في البحر الأحمر إثر انفجار لغم

12:04 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
وكالة: أضرار بسفينة إيرانية في البحر الأحمر إثر انفجار لغم

أرشيفية

طهران - (د ب أ)

اصطدمت سفينة إيرانية بلغم في البحر الأحمر مساء أمس الثلاثاء، وأصيبت بأضرار جراء الانفجار، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وبحسب وكالة تسنيم، فإن السفينة المتضررة هي "إيران سافيز"، التي ترافق السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر.

ولم تذكر وكالة تسنيم أي تفاصيل أخرى، ولم يرد أي تأكيد رسمي من إيران.

ووفقا لموقع جلوبال سيكيوريتي دوت أورج الأمريكي المتخصص فى التقارير حول المنشآت العسكرية فى العالم، فإن الحرس الثوري الإيراني يستخدم السفينة المتضررة.

سفينة إيرانية البحر الأحمر انفجار لغم

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