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بعد موكب المومياوات.. مورجان فريمان يتباهى بالآثار المصرية (صور)

12:00 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
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كتب - محمد صفوت:

نشر الفنان العالمي مورجان فريمان، مساء الثلاثاء صورًا من زيارة سابقة لمصر خلال تصويره لسلسة وثائقية "قصة الإله" (story of god) من إنتاج "ناشيونال جيوجرافيك" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وعلق على الصور قائلاً: "هل تعلم أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الروح مكونة من أجزاء كثيرة؟ في رحلتي العالمية (story of god) أردت أن أعرف كيف أصبحت الحياة الآخرة جزءًا من الدين. لذلك ذهبت إلى مصر مع عالمة المصريات سليمة إكرام إلى المكان الذي لا تزال فيه أولى الآثار العظيمة عن الآخرة".

وفي يوم الأحد الماضي، خطفت العاصمة المصرية القاهرة أنظار العالم مساء السبت لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر القديمة في رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة. وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

وفي مراسم احتفالية نقلتها وسائل الإعلام العالمية، شارك خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتح متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، الذي استقبل موكب المومياوات الملكية، بإطلاق العديد من طلقات المدفعية إيذانًا وترحيبًا باستقبال الموكب الملكي.​

مورجان فريمان الآثار المصرية ناشيونال جيوجرافيك موكب المومياوات الملكية

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