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رئيس وزراء السودان يتعهد بحل أزمة غرب دارفور في أسرع فرصة

11:12 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
رئيس وزراء السودان يتعهد بحل أزمة غرب دارفور في أسرع فرصة

عبد الله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

قال والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، إنه ناقش مشكلة غرب دارفور مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أكد التزامه بحل المشكلة بأسرع فرصة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع على الوضع الأمني بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، وذلك لدى لقائه اليوم في الخرطوم مع والي غرب دارفور.

وقال الدومة، إنه تم إرسال قوات لفك الاشتباكات وفرض الأمن، موضحا أن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع والأمن السوداني، أمس ستسهم في استباب الأمن بمدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).

وأشار والي غرب دارفور، إلى فرض حالة الطوارئ بالولاية، مؤضحا أن تفعيل تفويض القوات الأمنية باستخدام القوة تجاه المتفلتين وتوفير الإمكانيات لها، سيسهم في استباب الأمن، مضيفا أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الوضع الغذائي والإنساني للنازحين.

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Asha
عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان أزمة غرب دارفور محمد عبدالله الدومة السودان
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