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السعودية تؤكد وقوفها التام والتضامن الكامل إلى جانب الأردن

10:54 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
السعودية تؤكد وقوفها التام والتضامن الكامل إلى جانب الأردن

الملك سلمان وملك الاردن - صورة ارشيفية

وكالات

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية.

وشدّد مجلس الوزراء، على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما أكده خادم الحرمين الشريفين، خلال اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة ملك الأردن، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه العاهل السعودي وولي عهده، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره.

الملك سلمان الأردن مجلس الوزراء السعودية

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