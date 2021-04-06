مسؤول يمني يؤكد استعداد الحكومة لتبادل جميع الأسرى مع الحوثيين

صنعاء -(د ب أ)

أكد ماجد فضائل، الناطق الرسمي في لجنة شؤون الأسرى التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء استعدادهم لتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل) مع مليشيا الحوثي، بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وقال فضائل وهو أيضا وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو لجنة الأسرى، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "اتفاق ستوكهولم المتعلق بملف الأسرى هو القاعدة الأساسية لتبادل جميع الأسرى، إلا أننا واجهنا بعض الصعوبات التي أعاقت تنفيذ هذه العملية في آخر جولة مباحثات جرت في العاصمة الأردنية عمان".

وأضاف: "اتفقنا في جولة (عمان 3) على إجراء صفقة تبادل الأسرى (الكل مقابل الكل) بشكل مرحلي، وبناء على ذلك جرى تبادل 1081 أسير ومعتقل في أكتوبر الماضي".

وتابع: "كان من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية بعد جولة (عمان4)، وهي تبادل 301 أسير، إلا إن هذه الجولة فشلت لعدم الاتفاق مع مليشيا الحوثي على بعض النقاط".

وشدد فضائل: "مطلبنا الأساسي معاملة جميع الأسرى والمعتقلين بشكل متساوي وعلى هذا الأساس طالبنا الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم كبار السن والسياسين والصحفيين والناشطين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216".

وأكد المسؤول الحكومي، أن مليشيا الحوثي تقدم شروط تعجيزية لانجاح هذه الصفقة "فهي تطالب بالإفراج عن أسرى لا نعلم بوجودهم ولا نعلم إن كانت أسماءهم حقيقية أم وهمية".

وتابع: "قدمنا لهم كشوفات بأسماء الأسرى المتواجدين لدينا، لكنهم رفضوا تلك الأسماء".

وردًا على تصريح عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي، بجهوزتيهم الكاملة لإجراء عملية تبادل شامة وكاملة لجميع الأسرى مع قدوم شهر رمضان، قال فضائل: "مليشيا الحوثي تستغل هذا الملف للمزايدات السياسية والترويج الإعلامي".

وأكد فضائل: "يريدون -الحوثيون- الإفراج عن أسرى الحرب ويرفضوا الإفراج عن المختطفين و الصحفيين والأكاديميين وكتاب الرأي والسياسين وهذا أمر مرفوض، نحن نعامل الجميع بالتساوي والمختطف المدني مهم بالنسبة لنا إلى جانب أسرى الجبهات".

واختتم فضائل: "نحن على استعداد لاتمام هذه الصفقة ونتمنى أن تتعامل مليشيا الحوثي مع هذا الملف من منطلق انساني بعيدا عن المزايدات السياسية".