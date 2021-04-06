أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ليبيا والولايات المتحدة تبحثان استعدادات المفوضية للانتخابات الوطنية

09:32 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
ليبيا والولايات المتحدة تبحثان استعدادات المفوضية للانتخابات الوطنية

الدكتور عماد السايح

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبي الدكتور عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في تونس العاصمة، آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية المنتظرة في 24 ديسمبر 2021.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أهمية تأمين الانتخابات الليبية، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة.

من جانبه، شدّد نورلاند على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق والقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو 2021، حتى تتمكّن المفوضية من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021.

هذا المحتوى من

Asha
المفوضية العليا للانتخابات الليبي عماد السايح ريتشارد نورلاند تونس الانتخابات الوطنية الانتخابات الليبية الانتخابات الرئاسية ليبيا

الخبر التالى:

للأسبوع السادس على التوالي.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا عالميًا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. ريال مدريد 2-0 ليفربول

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا