ترامب يتراجع 298 مركزًا في قائمة فوربس للمليارديرات

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

تراجع تصنيف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرابة 300 مركز على قائمة فوربس للمليارديرات، بعد أن انخفضت ثروته بأكثر من مليار دولار خلال سنواته الأربع في المنصب.

واحتل ترامب المرتبة 1299 على قائمة فوربس للمليارديرات، التي صدرت اليوم الثلاثاء، بقيمة ثروة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، في تراجع من المرتبة 1001 في العام الماضي.

وذكرت مجلة فوربس أن صافي ثروة ترامب المقدرة في يناير 2017، عندما تولى منصبه، كان 3.5 مليار دولار.

وكانت شبكة بلومبيرج قد نشرت إحصاءات مماثلة في الشهر الماضي، عندما وجدوا أن صافي ثروة الرئيس السابق انخفض من 3 مليارات دولار إلى 2.3 مليار دولار على مدار فترة رئاسته، مشيرة إلى أن وباء فيروس كورونا وتداعيات هجوم الكابيتول المميت في 6 يناير أثرت بشدة في إمبراطوريته التجارية.

وتضررت العديد من شركات ترامب، بما في ذلك الفنادق والكازينوهات والمساحات المكتبية، أثناء الوباء، عندما أُغلقت أماكن العمل وتوقفت السياحة بسبب قيود السفر العالمية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصنيفا سنويا لأغنى أغنياء العالم، واللافت بأن قائمة أغنى 10 شخصيات ضمت معظمها رجال أعمال من الولايات المتحدة؛ فمن أصل 10 شخصيات، ضمت القائمة 8 رجال أعمال من الولايات المتحدة، ورجل أعمال من فرنسا وآخر من الهند.

وتصدر القائمة رجل الأعمال الأمريكي مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية جيف بيزوس بثروة تقدر بنحو 177 مليار دولار. وقد ارتفعت ثروة بيزوس بشكل ملحوظ مع انتقال العالم للشراء عبر الإنترنت في ظل أزمة كورونا.

وحل في المرتبة الثانية رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، وقدرت المجلة الأمريكية ثروته بحوالي 151 مليار دولار. وأشارت المجلة إلى أن ترتيب ماسك في قائمة أغنياء العالم قفز من المرتبة 31 إلى المرتبة الثانية.

فيما جاء الملياردير الفرنسي برنارد أرنو وعائلته في المرتبة الثالثة، حيث بلغت ثروته إلى 150 مليار دولار، ثم جاء مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس بثروة تبلغ 124 مليار دولار. وحل مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" في المرتبة الخامسة بثروة بلغت 97 مليار دولار.