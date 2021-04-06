أول رحلة جوية تجارية بين أبو ظبي وتل أبيب (فيديو)

وكالات

هبطت اليوم الثلاثاء، أول رحلة تجارية منتظمة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية قادمة من مدينة أبو ظبي، في مطار بن غوريون وسط إسرائيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتعتبر الشركة من أفضل شركات الطيران في العالم وستبدأ منذ اليوم بتسيير رحلات منتظمة على خط تل أبيب- أبو ظبي.

وتأتي الرحلة التجارية في إطار اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل، والذي بدأ البلدان في قطف ثماره خلال الأشهر الماضية في مجالات متعددة.

وسبق خطوة اليوم، تعيين الإمارات الدبلوماسي محمد آل خاجة سفيرا لها لدى إسرائيل، والذي قام بزيارة للبلد الأخير، الشهر الماضي، قدم خلالها أوراق اعتماده للرئيس رؤوبين ريفلين.