تعليق جديد من واشنطن بشأن سد النهضة

وكالات

بعد فشل جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، لرفض إثيويبا مقترح السودان ومصر بتوسيع المحادثات لتشمل وساطة رباعية مكونة من الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، علقت واشنطن على فشل المفاوضات ودعت إلى استئناف الحوار.

ةقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن واشنطن تشجع ‎مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف الحوار بشأن سد النهضة.

وكانت الخارجية المصرية علقت على فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في وقت سابق من اليوم، في بيان لوزارة الخارحية قائلة، إن المباحثات لم تحرز تقدمًا في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وأعلنت عدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وفند أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أسباب فشل جولة المفاوضات الأخيرة. وقال إن "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيّدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث.

وكان وزير الخارجية سامح شكري وصف مفاوضات الكونغو بأنها "الفرصة الأخيرة" التي يجب انتهازها للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة.