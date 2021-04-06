وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد الصلة بين تجلط الدم ولقاح "أسترازينيكا"

فرنسا - (أ ش أ)

أكد مسؤول في وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط دم لأشخاص تلقوه، ما يمثّل ضربة لجهود مكافحة الوباء الذي لا يزال يعصف بعدة دول، بالرغم من إنها ما زالت تدرس احتمال وجود علاقة بين اللقاح وتجلّط الدم.

وقال مسؤول إستراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري - في تصريح نقلته قناة "فرانس- 24" - إنه "من الواضح أن هناك صلة بين اللقاح وتجلط الدم، ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا".

وأضاف في ما يتعلّق بالموقف الرسمي للوكالة، أنه في الساعات القليلة المقبلة سيتم تحديد ما إذا كان هناك صلة أم لا، ولكن ما زال يتعين عليها فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك.

ولكن جاء في بيان لوكالة الأدوية الأوروبية أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حاليا، مضيفة أنه من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس.

وتنتشر منذ أسابيع شكوك حول آثار جانبية خطيرة محتملة ولكنها نادرة بعد ملاحظة حالات تجلط غير نمطي لدى أشخاص تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا، فقد رُصدت عشرات الحالات وأدى العديد منها إلى الوفاة،وسجلت المملكة المتحدة 30 حالة وسبع وفيات من إجمالي 18,1 مليون جرعة تم استعمالها حتى 24 مارس