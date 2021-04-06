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رئيس الوزراء اليوناني: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا

07:41 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
رئيس الوزراء اليوناني: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا

كيرياكوس ميتسوتاكيس

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار ميتسوتاكيس، وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية، إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.

من جانبه، أكد المنفي أنه سيكون هناك تعاون بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشددًا على تفعيل كافة الاتفاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

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كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني ليبيا محمد المنفي

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