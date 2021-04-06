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البرلمان العربي يعتزم الرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان

07:35 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
البرلمان العربي يعتزم الرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان

البرلمان العربي

مصر - (أ ش أ)

وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان السيد عادل العسومي بتخصيص الجلسة الرابعة للبرلمان العربي والمقررة يوم السبت القادم لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، والتي تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية.

وذكر بيان صدر اليوم الثلاثاء عن البرلمان العربي أن هذا القرار صدر عن هيئة مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعها اليوم بالقاهرة، برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنه تقدم بهذا المقترح استشعاراً منه بخطورة هذه الحملة التي تمثل أداة لابتزاز الدول العربية والتدخل في شئونها الداخلية، وإدراكاً لضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جادة في التعامل مع هذه الحملة وبحث آليات وسبل مواجهتها.

ووافق أعضاء مكتب البرلمان العربي بالإجماع على هذا المقترح انطلاقاً من مسئولية البرلمان العربي في حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي.

وبهذه المناسبة، جدَّدت هيئة مكتب البرلمان العربي إدانتها لمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وتوظيفها كأداة للتدخل في شئونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية، وتعمُد تجاهل ما تقوم به من جهود في هذا المجال.

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البرلمان العربي حقوق الإنسان عادل العسومي مصر

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