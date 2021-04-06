الإمارات: 62.5% من الفئة المستهدفة حصلت على لقاح كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت حكومة الإمارات، وصول نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الدولة إلى 57ر62% من الفئة المستهدفة، فيما بلغ إجمالي عدد الفحوصات الخاصة بالكشف المبكر عن الفيروس أكثر من 38 مليون فحص.

وشددت الحكومة، خلال الاحاطة الاعلامية الدورية، اليوم الثلاثاء على ضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تجمعات خلال شهر رمضان ووقف الزيارات والفعاليات الاجتماعية، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة.

وأكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، استمرار الدولة في تطبيق منهجيتها في التعامل مع الجائحة واحتوائها، مع الموازنة ما بين الصحة والاقتصاد مع التأكيد الدائم بأن تبقى الصحة الأولية الأولى.

وقال: "تمكنت الإمارات حتى الآن من توفير أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحات (كوفيد-19)، لتصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 57ر62% من الفئة المستهدفة"، مشيرًا إلى مواصلة الدولة منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع.