رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين تكليف رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية الرابعة في عامين، حيث اجتمع لأول مرة اليوم الثلاثاء برلمان البلاد المنقسم بالتساوي.

وأدى نواب الكنيست الـ24 اليمين الدستورية. وتغيب أحد النواب البالغ عددهم 120 نائبا عن العرب لأسباب صحية.

وعهد ريفلين إلى رئيس الوزراء بهذه المهمة بعد أن حصل نتنياهو على معظم التوصيات خلال محادثات ما بعد الانتخابات مع قادة الأحزاب، في خطاب صدر عن مقر إقامته.

وشدد ريفلين على أنه في حين أن أيا من الأحزاب الـ 13 الممثلة في البرلمان لم يحصل على أغلبية حاليا، فإن فرص نتنياهو أفضل قليلا لتشكيل ائتلاف.

ومع ذلك، قال ريفلين إنه لم يكن قرارًا سهلاً إعادة تعيين نتنياهو لتولي مهمة تشكيل الحكومة، بالنظر إلى أنه يُحاكم بتهم فساد.

وانقسم الناخبون مرة أخرى بالتساوي في الانتخابات الأخيرة، ولم يحصل أي مرشح على فوز واضح.