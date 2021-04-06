الشرطة الأمريكية: إصابة شخصين في إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية

واشنطن - أ ش أ

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء إصابة شخصين في إطلاق نار بمدينة "فريدريك" بولاية ميريلاند.

وأفاد مصدر بقوات إنفاذ القانون - لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - بأن الحالة الصحية للضحيتين غير معروفة في الوقت الحالي.

فيما قالت شرطة مدينة "فريدريك" إن المشتبه في إطلاق النار قد سقط على الأرض، وكلنها لم توضح حالته الصحية.