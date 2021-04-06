إيران تتهم 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

:وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بتوجيه اتهامات إلى 10 مسؤولين في إيران، بشأن حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020، أسفر عن مصرع 176 شخصًا.

وأدلى المدعي العسكري في طهران، غلامباس تركي، بهذا التصريح حول الاتهامات، أثناء تسليم مكتبه إلى ناصر سراج، حيث نقلتها وكالتي أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية، و"ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، دون الخوض في التفاصيل.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أن واجهت إيران انتقادات دولية شديدة الشهر الماضي، لنشرها تقريرا نهائيا عن إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم "PS752"، الذي ألقى باللوم على "خطأ بشري"، لكنه لم يذكر أي شخص مسؤول عن الحادث.

كانت طائرة "بوينج" التابعة لشركة "خطوط أوكرانيا الجوية الدولية" تحطمت بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي، في صباح يوم 8 يناير 2020، في رحلة إلى كييف. وأسفرت الكارثة عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، وهم مواطنو كل من إيران وأوكرانيا وكندا وبريطانيا وألمانيا والسويد وأفغانستان.

وفي 11 يناير، أقرّت طهران بأن الطائرة تم إسقاطها بالخطأ بواسطة صاروخين إيرانيين "أرض جو" من طراز "تور-إم 1"، وذلك بعد وضع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وسط توقعات بشن هجوم صاروخي أمريكي على إيران.