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بسبب كورونا.. سوريا تعلق الدراسة في الجامعات لمدة أسبوعين

10:58 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
بسبب كورونا.. سوريا تعلق الدراسة في الجامعات لمدة أسبوعين

سوريا

دمشق- (بي بي سي):

قررت السلطات السورية تعليق الدراسة في كافة الجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين في مسعى لمواجهة الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وشملت القرارات التي أعلنتها السلطات يوم أمس إنهاء دوام رياض الأطفال والصفوف الاولى من مرحلة التعليم الأساسي بجانب توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات.

وأعلنت مديرية الصحة عن انتشار واسع لإصابات مشيرة الى ان قدرة المشافي على استيعاب المصابين وصلت الى اقصاها.

وبينما تفيد الأرقام الرسمية بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد قارب 20 ألفا وأن حصيلة الوفيات تجاوزت 1300، إلا أن العديد من المصادر الطبية تقول أن أعداد الإصابات أكبر بكثر وخاصة في محافظات دمشق وريفها واللاذقية.

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