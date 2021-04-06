رسالة من العاهل السعودي إلى ملك الأردن على خلفية الأزمة داخل القصر

وكالات:

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، رسالة إلى نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني.

واستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى الأردن أمس الاثنين حاملا الرسالة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

وأكدت الرسالة "وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة وكانت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".

من جانبه، نقل الصفدي إلى الملك سلمان "تحيات الملك عبد الله، وتثمينه مواقف المملكة الداعمة دائما للأردن"، مؤكدا على "عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين".

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكرت في وقت سابق، أن وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان، زار الأردن أمس الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله، أحد الأردنيين الذين اعتقلوا يوم السبت بتهمة محاولة زعزعة أمن المملكة.

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام الأردني حظر النشر كل ما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، وذلك حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، لحين صدور قرار بخلاف ذلك.

ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.