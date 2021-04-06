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سد النهضة: تمديد مفاوضات كينشاسا بعد فشل التوصل لصيغة البيان الختامي

10:07 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
سد النهضة: تمديد مفاوضات كينشاسا بعد فشل التوصل لصيغة البيان الختامي

مفاوضات سد النهضة

وكالات:

اتفقت الأطراف التفاوضية حول سد النهضة التي تجتمع في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، على تمديد المباحثات لساعات لإفساح المجال لصياغة بيان ختامي بعد تدخل الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدى، حسبما أفاد قناة "سكاي نيوز عربية".

ويُتوقع أن تُصاغ بيانات ختامية منفصلة من الدول الثلاث حول سد النهضة، حال عدم التوصل لاتفاق على بيان مشترك في كينشاسا، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وأشارت إلى إمكانية تمديد الاجتماعات ليوم إضافي بعد فشل التوصل إلى صيغة البيان الختامي.

والخلاف حول صياغة البيان الاجتماعي خيّم على الاجتماع الوزاري المُغلق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة حول صياغة البيان الختامي.

كما جرى خلاف بين الدول الثلاث حول دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة القادمة.

وتتمسك مصر والسودان بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الأفريقي.

الأمر الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، داعية لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.

وانتهى الاجتماع الوزاري المغلق بين مصر والسودان وإثيوبيا انتهى دون تقدم.

وازداد ملف سد النهضة توترا، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لأمنهما المائي، وترى الخطوة الإثيوبية أحادية.

ودعا السفير الأمريكي، أمس الاثنين، الوفد الإثيوبي إلى تبادل البيانات بشأن السد لتلافي حالات طارئة في السودان ومصر. وقال: "من المهم تبادل بيانات السد وملئه مع الأطراف الأخرى".

كينشاسا سد النهضة اثيوبيا السودان مصر

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