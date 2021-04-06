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الهند تفرض حظر تجول ليلا بسبب كورونا

10:03 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
الهند تفرض حظر تجول ليلا بسبب كورونا

أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ

تبدأ الحكومة الهندية اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى 30 إبريل الجاري، فرض حظر تجول ليلا للحد من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن حظر التجول سيكون ساري المفعول اعتبارا من الساعة 10 مساءً وحتى 5 صباحًا كل يوم.

وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم الكشف عن هويته، إنه " تم إعداد الاقتراح من قبل حكومة دلهي، ووافق نائب الحاكم للتو على هذا الملف وأعيد إلى الحكومة وسيتم الآن إصدار أمر في وقت قصير وسيتم تطبيق حظر التجول الليلي بأثر فوري".

وأضاف أنه لم يتم إصدار أوامر بفرض قيود أخرى بخلاف حظر التجول الليلي حتى الآن، موضحا أنه يعني أن جميع المطاعم وحفلات الزفاف وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الناس يتعين أن تغلق أبوابها بحلول الساعة 10 مساءً كل يوم.

هذا المحتوى من

Asha
حظر تجول الهند فيروس كورونا

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