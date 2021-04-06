مسؤولة روسية: نحو 40 % من المواطنين لديهم أجسام مضادة لكورونا
موسكو - أ ش أ
قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، إن نحو 40% من المواطنين الروس لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا المُستجد.
وأضافت، في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "أنه رغم ذلك فإن أفضل طريقة للحفاظ على الصحة وحماية أنفسنا هو التطعيم وذلك من أجل وقف انتشار الفيروس".
ورأت بوبوفا وجود إمكانية في تكوين مناعة جماعية كاملة بعد التطعيم بحلول 1 يونيو المقبل، مشددة على أهمية أن يتلقى الجميع التطعيم، مؤكدة أن التطعيم آمن تماما.
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