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مسؤولة روسية: نحو 40 % من المواطنين لديهم أجسام مضادة لكورونا

09:42 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
مسؤولة روسية: نحو 40 % من المواطنين لديهم أجسام مضادة لكورونا

أرشيفية

موسكو - أ ش أ

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، إن نحو 40% من المواطنين الروس لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا المُستجد.

وأضافت، في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "أنه رغم ذلك فإن أفضل طريقة للحفاظ على الصحة وحماية أنفسنا هو التطعيم وذلك من أجل وقف انتشار الفيروس".

ورأت بوبوفا وجود إمكانية في تكوين مناعة جماعية كاملة بعد التطعيم بحلول 1 يونيو المقبل، مشددة على أهمية أن يتلقى الجميع التطعيم، مؤكدة أن التطعيم آمن تماما.

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الأجسام المضادة المناعة فيروس كورونا روسيا آنا بوبوفا

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