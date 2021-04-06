الرئيس الأرجنتيني ليس مصابا بسلالة كورونا الجديدة
بيوينس آيريس - (أ ش أ):
أعلن الفريق الطبي المُعالج للرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن إصابة الرئيس بفيروس كورونا المُستجد ليست مرتبطة بالسلالات الجديدة.
وأكد الفريق الطبي ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن الرئيس ألبرتو فرنانديز حالته جيدة، والفحص أظهر نتائج جيدة.
وثُبتت إصابة الرئيس الأرجنتيني بكورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس فى يناير الماضي، إلا أن التطعيم ساعده على تجنب الأعراض الشديدة للمرض.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس بنظيره الأرجنتيني الذي أعرب عن شكره لروسيا على لقاحها "سبوتنيك V ".
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