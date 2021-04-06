أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مقتل 4 من قوات الشرطة المحلية الأفغانية في هجوم لـ "طالبان"

08:31 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
مقتل 4 من قوات الشرطة المحلية الأفغانية في هجوم لـ "طالبان"

الشرطة الأفغانية

كابول - (أ ش أ):
قتل أربعة من أفراد الشرطة المحلية في هجوم لحركة "طالبان" استهدف موقعا أمنيا في إقليم "ننجرهار" شرقي أفغانستان خلال الساعات الماضية.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن مصادر أفغانية قولها، اليوم الثلاثاء - إن الهجوم وقع في منطقة "غازي بابا" في حي "سورخ رود" في إقليم "ننجرهار" الشرقي.
وأعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي يأتي وسط تصاعد حاد في أعمال العنف في البلاد قبيل مؤتمر رئيسي مقرر انعقاده في تركيا ومن المتوقع أن يغير اتجاه جهود السلام الأفغانية.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الأفغانية حركة طالبان هجوم مسلح أفغانستان

الخبر التالى:

الرئيس الأرجنتيني ليس مصابا بسلالة كورونا الجديدة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| تشديد الإجراءات الاحترازية ونحذير من موجة رابعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا