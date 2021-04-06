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نيوزيلندا تعتزم فتح حدودها أمام الزوار القادمين من أستراليا

08:23 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
نيوزيلندا تعتزم فتح حدودها أمام الزوار القادمين من أستراليا

جاسيندا أردرن

ولنجتون - (د ب أ):
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن ، اليوم الثلاثاء ، أنها ستفتح حدود بلادها للزوار القادمين من أستراليا اعتبارا من 19 أبريل.

وتم إغلاق حدود البلدين أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، في ظل استثناءات قليلة، منذ مارس 2020.

وقالت أردرن إن "فقاعة السفر عبر تاسمان" ستسمح للأستراليين والنيوزيلنديين بالسفر بين البلدين دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وأشارت إلى أن إدارة التعامل مع جائحة فيروس كورونا وإبقاء "كوفيد 19" خارج نيوزيلندا تطلبا "جهدا هائلا" خلال العام الماضي.

وسجلت نيوزيلندا 19 إصابة جديدة بـ "كوفيد 19" وتم اكتشاف تلك الحالات جميعها على الحدود. وهناك حاليا 74 حالة إصابة نشطة بـ "كوفيد 19"، بإجمالي 2524 إصابة و26 وفاة.

وفي أستراليا هناك ما يقدر بـ 146 حالة نشطة، وكانت قد سجلت 909 حالات وفاة وحوالي 29 ألف حالة إصابة منذ بداية الجائحة.

جاسيندا أردرن نيوزيلندا أستراليا فيروس كورونا حالات وفاة

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