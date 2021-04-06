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السلطات الروسية: تسجيل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا في البلاد

07:18 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
السلطات الروسية: تسجيل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا في البلاد

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):
أكدت السلطات الروسية تسجيلها 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا، إضافة إلى 6 إصابات بالسلالة "الجنوب إفريقية".
وأشارت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس "مستوردة".
وشددت على ضرورة عدم التوجه إلى الخارج، حيث تسجل أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أعدادا متزايدة من الإصابات بهذه النسخ المتحورة من الفيروس.
وأوضحت أن ما بين 60 و70% من الإصابات المسجلة في أوروبا في الوقت اللاحق هي الإصابات بالسلالة "البريطانية".
وأضافت بوبوفا أن السلالة "البريطانية" ليس لها انتشارا واسعا في روسيا حتى الآن، لكن روسيا سجلت نحو 20 نسخة متحورة مختلفة من الفيروس، مؤكدة أن الباحثين يدرسونها حاليا.
يذكر أن عدد البلدان التي سجلت الإصابات بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في بريطانيا لأول مرة في ديسمبر الماضي، قد بلغ 130 بلدا.

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Asha
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