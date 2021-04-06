السودان: تطعيم أكثر من 43 ألف مواطن وكادر صحي بلقاح كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

كشفت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، أن 43 ألفا و 122 مواطنا وكادرا صحيا، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن المراكز الصحية التي تعمل في تطعيم لقاح كورونا بلغت 121 مركزا بولاية الخرطوم، فضلا عن وجود 13 مركزا بولاية الجزيرة (وسط السودان).

وأشارت إلى عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن بولاية الخرطوم، لافتا إلى وجود آثار جانبية طفيفة على حالة واحدة فقط بولاية الجزيرة.