أستراليا: إعطاء 841 ألفا و885 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

سيدني - (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء ، مساء الاثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 841 ألفا و885 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا.

وبحسب البيانات المعلنة ، يُقدر متوسط معدل التطعيم في أستراليا بـ 83 ألفا و666 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 1.2 سنة لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في أستراليا قبل نحو ستة أسابيع.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 29 ألفا و357 حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 909 حالات.

ومضى قرابة عام وعشرة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.