حاكم ولاية غرب دارفور يعلن حالة الطوارئ بسبب اشتباكات قبلية

الخرطوم - (د ب أ)

أعلن حاكم ولاية غرب دارفور السودانية محمد عبد الله الدومة مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض حالة الطوارئ وحظر للتجوال، وذلك على خلفية الاشتباكات القبلية في مدينة الجينية، عاصمة الولاية.

وأضاف حاكم الولاية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاشتباكات لا تزال جارية بين قبيلة المساليت والقبائل العربية باستخدام الأسلحة الثقيلة.

كانت مصادر طبية سودانية أفادت في وقت سابق اليوم الاثنين بمقتل 18 شخصًا وإصابة 54 آخرين في تلك الاشتباكات التي اندلعت في مدينة الجنينة أول أمس السبت.

وقد أعرب الاتحاد الأوربي عن قلقه البالغ إزاء مقتل وجرح العشرات من المدنيين في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، غربي السودان.

وشهدت المدينة نفسها اشتباكات مماثلة آخر مرة في يناير الماضي عندما قتل أحد أفراد قبيلة المساليت الأفريقية أحد أعضاء القبائل العربية.

وظلت منطقة دارفور تشهد اضطرابات لسنوات، حيث اندلع اشتباكات هناك في عام 2003 بين مجموعات سكانية تطالب بمزيد من المشاركة السياسية وحكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وقد هاجمت القوات الحكومية السودانية حينها وميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة معها، سكان دارفور بوحشية، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.

وأدت الهجمات إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف بحق البشير واربعة اشخاص اخرين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية.