صحيفة روسية: تقديم الرعاية الطبية لنافالني وإجراء فحص كورونا

موسكو - (د ب أ)

قالت صحيفة "ازفيستيا" الروسية مساء اليوم الاثنين، إن المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني يتلقى الرعاية الطبية . وأضافت الصحيفة إنه من المقرر أن يتم فحص الرجل البالغ من العمر 44 عاما للكشف عن أي أثار لإصابته بمرض بجهازه التنفسي و معرفة أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم .

وقالت سلطات السجن، وفقا لتقرير الصحيفة، إن نافالني "تحت إشراف الطاقم الطبي".

وأوضحت الصحيفة أنه تم إخضاع المنشق الروسي البارز للفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) .

وكان نافالني، أعلن على انستجرام اليوم الاثنين اعتزامه مواصلة إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ بضعة أيام رغم تردي حالته الصحية.

وأوضح نافالني أنه ثبت أن درجة حرارته بلغت 1ر38 درجة فضلا عن إصابته "بسعال شديد".

وأضاف نافالني أن ثلاثة من زملائه في السجن نُقِلوا إلى المستشفى بسبب إصابتهم بالسل.

تجدر الإشارة إلى أن نافالني المسجون في معسكر يقع على مسافة نحو 100 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو، أعلن قبل فترة طويلة أنه يعاني آلام مبرحة في الظهر وبوادر شلل في إحدى ساقيه.

كان نافالني أعلن دخوله في إضراب عن الطعام يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على قلة الرعاية الطبية المقدمة له في سجنه.

وصدر الحكم على نافالني في فبراير الماضي، في محاكمة تعرضت لانتقادات دولية، بالسجن عدة سنوات بناء على مزاعم بانتهاك شروط الإفراج المشروط في قضية جنائية سابقة خلال إقامته في ألمانيا للعلاج من محاولة تسميم تعرض لها في أغسطس الماضي حيث بقي هناك بضعة شهور.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا لمعهد (ليفادا) المستقل لقياس الرأي أظهر أن نحو ثلث الروس (29%) يعتبرون الحكم على نافالني "غير عادل"، مقابل 48% رأوا العكس أن الحكم على نافالني حكم مستحق.

وكان نافالني حَمَّلَ "فرقة قتلة" تابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسية (إف إس بي) المسؤولية عن محاولة تسميمه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.