إيران تعلن استلامها مليوني جرعة لقاح عبر آلية "كوفاكس"

طهران - (د ب ا)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن مبادرة كوفاكس ستوفر في الأيام القليلة المقبلة جزءا من جرعات اللقاح التي كانت قد وعدت بها وأجلت تسليمها.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الإسبوعي اليوم الاثنين: "إذا أوفت كوفاكس بالتزاماتها، فسنتمكن من استيراد 2ر2 مليون جرعة في الأسابيع المقبلة" بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار الى أنه أثناء زيارة وزير الخارجية الصيني لإيران، تمت مناقشة هذا الموضوع وان الصين أهدت إيران مئات الآلاف من جرعات اللقاح.

كان مصطفى غني المدير العلمي لموظفي مكافحة الأوبئة قد صرح أول امس السبت " العقوبات الأمريكية أعاقت خططنا لكننا ما زلنا نتوقع بدء تلقيح جماعي ضد كوفيد -19 بنهاية سبتمبر ."

وبحلول ذلك الوقت، سيكون اختبار اللقاحات الإيرانية قد اكتمل أيضًا، بحيث يمكن تضمينها في الحملة الوطنية للتلقيح.

كانت وزارة الصحة تأمل في البداية أن يحصل كل شخص في إيران، البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، على جرعة مجانية بحلول أغسطس 2021 ، باستخدام لقاحات مصنعة في الداخل والخارج.

واستوردت إيران حتى الآن مليوني جرعة من اللقاح من روسيا والصين والهند، مما يسمح فقط للأطباء والممرضات والأشخاص في بعض دور الرعاية وبعض عاملي القمامة بالحصول على التطعيم.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 172 حالة وفاة و 13890 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضيةليرتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلادإلى نحو مليون و 946 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 63332.