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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لتجدد العنف غربي السودان

10:22 م الإثنين 05 أبريل 2021
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لتجدد العنف غربي السودان

الاتحاد الأوروبي

الخرطوم - (د ب أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مقتل وجرح العشرات من المدنيين في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، غربي السودان.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها بعثة التكتل الأوروبي في السودان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وواعربت البعثة عن قلق الاتحاد الاوروبي البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف بمدينة الجنينية بولاية غرب دارفور، مطالباً جميع مكونات الحكومة الإنتقالية بذل قصارى جهدها لوقف العنف.

ولفت الإتحاد الأوروبي إلى تكرر نفس المشاهد المؤلمة لإحراق المنازل والقتلى والجرحى ، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيع اتفاق جوبا للسلام.

وجدد الإتحاد الأوروبي التأكيد بأن المواطنين في الجنينة وجميع المناطق في السودان يستحقون السلام والأمن.

وكانت مصادر طبية سودانية أفادت في وقت سابق اليوم بمقتل 18 شخصًا وإصابة 54 آخرين في أعمال العنف التي اندلعت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

الاتحاد الأوروبي السودان الخرطوم مدينة الجنينة

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