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محكمة أمريكية تقضي بإمكانية حصول امرأة مكسيكية على اللجوء في البلاد

10:16 م الإثنين 05 أبريل 2021
محكمة أمريكية تقضي بإمكانية حصول امرأة مكسيكية على اللجوء في البلاد

المحكمة العليا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قضت محكمة الدائرة التاسعة الأمريكية اليوم الاثنين، بأنه يمكن لامرأة مكسيكية طلب حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة على أساس سوء المعاملة الذي عانت منه على يد زوجها السابق وآخرين بسبب معتقداتها النسوية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت محكمة الاستئناف الامريكية بالدائرة التاسعة إن السجل "خلص إلى حقيقة" أن الآراء السياسية لماريا رودريجيز تورنيس "كانت على الأقل سببًا رئيسيًا واحدًا لاضطهادها في الماضي".

وقالت المحكمة إن رودريجيز لم تكن بحاجة إلى إظهار أنّ رأيها السياسي فضلاً عن ديناميكيات الشخصية، لعبت الدور الوحيد أو السائد في تعرضها لإساءة المعاملة.

ووجهت المحكمة الحكومة إلى ممارسة السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كانت ستمنح رودريجيز حق اللجوء أم لا.

وزعمت رودريجيز أنها تعرضت للاعتداء من قبل والدتها وفي وقت لاحق من زوجها السابق بينما كانت تعيش في المكسيك بسبب "تأكيدها على استقلال المرأة وطلبها المساواة" حسبما قالت المحكمة.

وزعمت أنها تعرضت للاعتداء لاحقا ممن رزقت منه بأطفال ويقيم معها الآن في المكسيك.

المحكمة العليا الأمريكية حق اللجوء السياسي الولايات المتحدة

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