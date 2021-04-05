ليبيا ومالطا تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

طرابلس - (د ب أ)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن خلال اجتماعه مع نظيره المالطي بايرون كاميلليري، إيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين.

وذكرت وزارة الداخلية الليبية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الوزير مازن تطرق إلى أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقاً للأولويات التي يحددها الجانب الليبي.

وبحسب البيان، فقد استعرض الجابنان عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتي المجالات الأمنية والتي استندت على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين دولة ليبيا وجمهورية مالطا، وأكدا على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عقد اجتماعا في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا.

وقد تناول الاجتماع أوجه التعاون المختلفة وآلية تفعيلها، وأكد الجانبان أهمية التواصل المستمر بين البلدين وعلى الشراكة القوية بينهما.