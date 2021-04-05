ليبيا ومالطا تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

ليبيا ومالطا تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
طرابلس - (د ب أ)
بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن خلال اجتماعه مع نظيره المالطي بايرون كاميلليري، إيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين.
وذكرت وزارة الداخلية الليبية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الوزير مازن تطرق إلى أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقاً للأولويات التي يحددها الجانب الليبي.
وبحسب البيان، فقد استعرض الجابنان عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتي المجالات الأمنية والتي استندت على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين دولة ليبيا وجمهورية مالطا، وأكدا على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عقد اجتماعا في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا.
وقد تناول الاجتماع أوجه التعاون المختلفة وآلية تفعيلها، وأكد الجانبان أهمية التواصل المستمر بين البلدين وعلى الشراكة القوية بينهما.
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