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تعيين جايل سميث منسقة للاستجابة لكورونا بالخارجية الأمريكية

10:09 م الإثنين 05 أبريل 2021
تعيين جايل سميث منسقة للاستجابة لكورونا بالخارجية الأمريكية

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين جايل سميث، الرئيسة والمديرة التنفيذي لمؤسسة "وان كامبين" المعنية بمكافحة الفقر والأمراض والمديرة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منسقة للاستجابة العالمية لكوفيد-19 والأمن الصحي بوزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت سميث بعد تقديم وزير الخارجية أنتوني بلينكن لها إن الهدف هو إبطاء سرعة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن قوله إن الولايات المتحدة "تبحث الخيارات لمشاركة" المزيد من اللقاحات دوليا مضيفا أنها ستقوم بذلك بدون المطالبة بخدمات سياسية في المقابل.

وأكد بلينكن "لن نفرط في تقديم الوعود ولن نتخلف عن الوفاء بها".

ومن المقرر أن يتولي توم هارت منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة "وان كامبين".

جو بايدن أمريكا واشنطن جايل سميث وزارة الخارجية الأمريكية

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