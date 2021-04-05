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مجلس الوزراء الكويتي يهنئ مصر باحتفالية نقل المومياوات الملكية

09:45 م الإثنين 05 أبريل 2021
مجلس الوزراء الكويتي يهنئ مصر باحتفالية نقل المومياوات الملكية

موكب المومياوات الملكية

الكويت - (أ ش أ):

أعرب مجلس الوزراء الكويتي ، اليوم الاثنين، عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكیة من المتحف المصري في میدان التحریر إلى متحف الحضارة المصریة في الفسطاط .

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية ، مشيدا بما تضمنته الاحتفالية من إبداع كبير .

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موكب المومياوات الملكية مجلس الوزراء الكويتي المتحف المصري متحف الحضارة المصرية

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