مجلس الوزراء الكويتي يهنئ مصر باحتفالية نقل المومياوات الملكية

الكويت - (أ ش أ):

أعرب مجلس الوزراء الكويتي ، اليوم الاثنين، عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكیة من المتحف المصري في میدان التحریر إلى متحف الحضارة المصریة في الفسطاط .

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية ، مشيدا بما تضمنته الاحتفالية من إبداع كبير .