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قيس سعيد وأبو الغيط يبحثان سبل تطوير الجامعة العربية

08:03 م الإثنين 05 أبريل 2021
قيس سعيد وأبو الغيط يبحثان سبل تطوير الجامعة العربية

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يؤدي زيارة إلى تونس اليوم الاثنين، سبل تطوير الجامعة العربية.

وأفاد بيان صدر عن الرئاسة التونسية بأن الرئيس سعيد كان دعا إلى "مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل".

وقال أبو الغيط في تصريح إعلامي عقب اللقاء مع الرئيس سعيد: "تشرفت بلقاء الرئيس قيس سعيد، هذه الشخصية الرائعة وقد وجدت لديه معرفة وثيقة للغاية بأوضاع الجامعة العربية وآلياتها وميثاقها. كان لنا حديث ممتد عن كيفية تطوير الجامعة وانجاح أعمالها".

وأضاف أمين الجامعة العربية: "تحدثنا في الشأن العربي والقمة العربية القادمة ومسؤوليات الرئاسة التونسية وكان حديثا ممتدا رأيت في جوانبه الكثير من الإيجابيات".

وأوضح بيان الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد دعا "إلى مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها حتى تحقّق جامعة الدول العربية الأهداف التي بعثت من أجلها".

وكانت تونس احتضنت آخر قمة عربية في مارس 2019 استلم خلالها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الرئاسة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل أشهر من وفاته.

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