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الرئاسي الليبي: لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات

07:07 م الإثنين 05 أبريل 2021
الرئاسي الليبي: لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات

موسى الكوني

طرابلس - (أ ش أ):

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني اليوم الاثنين أنه لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

وقال الكوني - في مؤتمر صحفي نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية - إن المدة المتاحة للوصول للانتخابات تقاس بالأيام لا بالشهور.. لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يسعى لطي صفحة الماضي عبر تأسيس المفوضية العليا للمصالحة.. مشددا على أن عمر مفوضية المصالحة سيكون طويلا، ودعا للانتصار على الكراهية والفرقة والعداوة.

من جانبه، دعا عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي للانخراط في مشروع المصالحة الوطنية.. مؤكدا أن مفوضية المصالحة ستتشكل من رئيس و6 أعضاء وسيكون هناك لجان تابعة لها تلتقي المواطنين، وشدد على أن ملف جبر الضرر من اختصاص أحد اللجان التابعة للمفوضية العليا للمصالحة.

وأردف اللافي أن اللجنة العسكرية (5+5) تواصل العمل على توحيد الجيش وأن الجميع متفق على ضرورة توحيد مؤسسة الجيش.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.. موضحا أن المفوضية ستكون صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون.

هذا المحتوى من

Asha
موسى الكوني طرابلس ليبيا

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