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ليبيا.. المجلس الرئاسي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

06:04 م الإثنين 05 أبريل 2021
ليبيا.. المجلس الرئاسي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحا أن المفوضية ستكون "صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المنفي اليوم الاثنين، في طرابلس، وفقا لبوابة الوسط الليبية.

من جانبه.. قال نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفا أن مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و 6 أعضاء.

وتابع اللافي - خلال المؤتمر - أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي.

وتابع «سيتم معاقبة كل من سبب في أي أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وأحالتهم للقضاء».

ولفت إلى أنه من المهم اختيار الشخصيات المندرجة في مفوضية للمصالحة الوطنية، لنجاح عملها، مضيفا أنه "لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها".

وتابع أن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة.

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محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي المفوضية العليا للمصالحة الوطنية طرابلس ليبيا

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