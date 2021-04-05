"تهديد بالانقلاب".. أردوغان يندد ببيان نحو 100 ضباط متقاعد الرافض لقناة إسطنبول
وكالات:
وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بيانا أصدره أكثر من 100 جنرال بحري متقاعد، حول رفض مشروع قناة إسطنبول، بأنه تهديد للدستور وتلويح بالانقلاب على حكومة منتخبة، بعد ساعات من اعتقال بعض من مصدري البيان الذي حذر من تهديد مشروع القناة للمصالح التركية.
وقال أردوغان في خطاب اليوم إن "بيان الضباط المتقاعدين لا علاقة له بالدستور، ولكنه تهديد مباشر له، مضيفا أن الهجوم على الديمقراطية في تركيا بدأ بعد بيانات من هذا النوع".
وتابع أن "حرية التعبير لا يمكن أن تكون عبر تهديد الحكومة المنتخبة بالانقلاب".وأكد الرئيس التركي، "لا زلنا ملتزمين باتفاقية مونترو [المنظمة للحركة عبر المضائق التركية] وربط تلك الاتفاقية بقناة إسطنبول أمر خاطئ، ولا نخطط للانسحاب من الاتفاقية".وشدد على أن "مشروع قناة إسطنبول سيعزز سيادتنا على المضايق".
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